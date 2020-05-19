Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 19 мая 2020 года: новые случаи заражения обнаружены в 23 населенных пунктах
Региональный Оперативный штаб Ленобласти привел новые данные по распространению инфекции COVID-19 по регионам. В частности, стало известно, как распространился коронавирус в Ленинградской области на 19 мая 2020 года по районам и населенным пунктам
- Оперштаб сообщает о 81 новом подтвержденном случае заболевания коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 2133 человека, 734 поправились, а восемь умерли, - сообщает пресс-служба правительства Ленобалсти.
Список районов и населенных пунктов, где были выявлены новые заболевшие по состоянию на утро 19 мая:
- Волосово, Кикерино, Курск, Гомонтово, Большая Вруда, Ущевицы (Волосовский район);
- Выборг;
- Гатчина, Тайцы, Никольское, Сиверский, Вырица, Большое Рейзино, Новый Свет, Старосиверская, Торфяное, Пудость (Гатчинский район);
- Кингисепп;
- Кусино (Киришский район);
- Промзона Горелово (Ломоносовский район);
- Приозерск, Соловьевка (Приозерский район);
- Никольское (Тосненский район).
ИСТОЧНИК KP.RU
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