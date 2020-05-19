2020-05-19T15:01:28+03:00
Общество

Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 19 мая 2020 года: новые случаи заражения обнаружены в 23 населенных пунктах

Стало известно как распространился коронавирус в Ленинградской области по районам: последние новости на 19 мая 2020 года
Петр КИБЕР
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В Ленобласти за сутки выявлен еще 81 случай коронавируса.В Ленобласти за сутки выявлен еще 81 случай коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Региональный Оперативный штаб Ленобласти привел новые данные по распространению инфекции COVID-19 по регионам. В частности, стало известно, как распространился коронавирус в Ленинградской области на 19 мая 2020 года по районам и населенным пунктам

- Оперштаб сообщает о 81 новом подтвержденном случае заболевания коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 2133 человека, 734 поправились, а восемь умерли, - сообщает пресс-служба правительства Ленобалсти.

Список районов и населенных пунктов, где были выявлены новые заболевшие по состоянию на утро 19 мая:

- Волосово, Кикерино, Курск, Гомонтово, Большая Вруда, Ущевицы (Волосовский район);

- Выборг;

- Гатчина, Тайцы, Никольское, Сиверский, Вырица, Большое Рейзино, Новый Свет, Старосиверская, Торфяное, Пудость (Гатчинский район);

- Кингисепп;

- Кусино (Киришский район);

- Промзона Горелово (Ломоносовский район);

- Приозерск, Соловьевка (Приозерский район);

- Никольское (Тосненский район).

ИСТОЧНИК KP.RU

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