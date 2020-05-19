2020-05-19T15:22:10+03:00
Происшествия

Полицейские застрелили агрессивную собаку, защищавшую хозяина

ЧП произошло на Ириновском проспекте в Красногвардейском районе
Петр КИБЕР
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В Санкт-Петербурге полицейские застрелили собаку.В Санкт-Петербурге полицейские застрелили собаку.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге полицейские застрелил агрессивную собаку, которая не давала подойти к своему хозяину. Применять оружие пришлось из-за того, что приехавшие на вызов врачи не могли подойти к лежащему на земле человеку.

- 18 мая в полицию Красногвардейского района поступила информация о том, что у дома по Ириновскому проспекту лежит мужчина. На место прибыли сотрудники полиции и медицинские работники, которые обнаружили человека, рядом с которым находились две собаки, не дававшие оказать помощь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Учитывая, что животные стали бросаться на медиков скорой помощи и самих стражей порядка, последним, в соответствии с Законом «О полиции», пришлось стрелять. Одна собака была «обезврежена», а вторая убежала.

Самое трагичное, что лежащий на земле мужчина, ради помощи которому и застрелили животное, по предварительным данным был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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