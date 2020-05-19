Метро «Беговая» закрывали из-за муляжа гранаты в чемодане
Около получаса днем 19 мая была закрыта на вход и выход станция метро «Беговая» петербургского метрополитена. Изначально причиной называли «технические» трудности, но позднее стало известно, что ЧП произошло из-за муляжа гранаты-«лимонки», которая везла в чемодане одна из пассажирок.
- В 12:32 в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступила информация о том, что работники петербургского метро при досмотре пассажира на станции «Беговая» обнаружили предмет, похожий на боеприпас, - сообщает пресс-служба Росгвардии.
Приехавшие на вызов взрывники осмотрели предмет и определили, что это действительно граната Ф-1, но учебная. Угрозы он никому не представлял, но переполоха наделал.
Омоновцы передали муляж полицейским и уехали, а стражи порядка остались выяснять, как в чемодане пассажирки оказался такой будоражащий предмет и куда она с ним ехала.
ИСТОЧНИК KP.RU