2020-05-19T15:47:34+03:00
Происшествия

Метро «Беговая» закрывали из-за муляжа гранаты в чемодане

Похожий на «лимонку» предмет нашли в багаже одной из пассажирок
Петр КИБЕР
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На "Беговой" задержали пассажирку с учебной гранатой. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по СПб и ЛОНа "Беговой" задержали пассажирку с учебной гранатой. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по СПб и ЛО
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Около получаса днем 19 мая была закрыта на вход и выход станция метро «Беговая» петербургского метрополитена. Изначально причиной называли «технические» трудности, но позднее стало известно, что ЧП произошло из-за муляжа гранаты-«лимонки», которая везла в чемодане одна из пассажирок.

- В 12:32 в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступила информация о том, что работники петербургского метро при досмотре пассажира на станции «Беговая» обнаружили предмет, похожий на боеприпас, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Приехавшие на вызов взрывники осмотрели предмет и определили, что это действительно граната Ф-1, но учебная. Угрозы он никому не представлял, но переполоха наделал.

Омоновцы передали муляж полицейским и уехали, а стражи порядка остались выяснять, как в чемодане пассажирки оказался такой будоражащий предмет и куда она с ним ехала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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