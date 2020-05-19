Тюлени получили имена вместе с безымянными фонтанами в Санкт-Петербурге

19 Май 2020 2020-05-19T15:51:36+03:00

Горожане выбрали названия для трех фонтанов, которые будут реконструированы в 2020 году [фото]

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге жители города выбрали названия для трех безымянных фонтанов, которые будут реконструированы в 2020 году. Во вторник, 19 мая 2020 года, были подведены итоги голосования, которое проходило в течение двух недель. Петербуржцы выбирали из 8 предложенных вариантов и придумали более сотни собственных народных имен.

- Для фонтана на Лермонтовском проспекте большинство участников голосования отдали предпочтение народному имени «Адмиралтейский». Фонтаны на площади Победы теперь будут носить имя «Радужные», - рассказали в «Водоканале».

Лучистая вместе со своими сестрами и братьями скоро вернется в родную среду обитания / Фото: Водоканал

В выборе народного названия для фонтана в городе Зеленогорск голоса распределились между четырьмя вариантами. В итоге более 56 процентов горожан отдали свое предпочтение наименованию «Лучистый», в то время как другие жители представляли себе фонтан «Приморским», «Солнечным» или «Курортным».

В честь обретенных народных названий фонтанов, которые выбрали горожане, названы 4 питомца Центра изучения и сохранения морских млекопитающих. В этом году три тюленя получили имена по народным названиям фонтанов и еще один питомец назван в честь фонтана в парке Победы: две самочки серого тюленя Радужная и Лучистая, а также два самца серого тюленя Адмирал и Слава. Все они вернутся в дикую природу уже в этом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU