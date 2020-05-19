Губернатор Санкт-Петербурга подписал документ о выплате 5,5 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до семи лет

19 Май 2020 2020-05-19T16:14:03+03:00

В Санкт-Петербурге малообеспеченным семьям будут платить по 5,5 тысяч на ребенка от 3 до 7 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждая семья, попадающая под действие постановления, сможет ежемесячно получать на ребенка пособие от города

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, по которому малообеспеченные семьи будут получать ежемесячную выплату в 5,5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет.

- Ежемесячная денежная выплата малообеспеченным семьям на детей установлена с 1 января 2020 года Указом Президента Российской Федерации. Ее размер в Санкт-Петербурге в 2020 году составляет 5 588,00 рублей. При наличии в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно выплата полагается на каждого ребенка, - сообщает пресс-служба Смольного.

Претендовать на получение денег могут те семьи, в которых размер среднедушевого дохода на человека не превышает величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге (11 499 рублей 70 копеек).

Чтобы получить льготу, необходимо обратиться в отдел соцзащиты или МФЦ. В настоящее время документы лучше подавать в электроном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU