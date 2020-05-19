Владимир Ходырев отметил 90-летний юбилей в Санкт-Петербурге

19 Май 2020 2020-05-19T16:22:16+03:00

В честь дня рождения он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

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Одному из руководителей Ленинграда советских времен Владимиру Яковлевичу Ходыреву во вторник, 19 мая 2020 года, исполнилось 90 лет. С 1983 по 1990 год он возглавлял Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета народных депутатов. С юбилеем политика поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Исключительным профессионализмом, преданностью родному городу и активной позицией Вы снискали высокий авторитет у коллег и петербуржцев, - сказал Александр Беглов.

Градоначальник отметил большой вклад Владимира Ходырева в развитие Северной столицы. За годы его работы во главе исполнительной власти Ленинграда были реализованы многие транспортные проекты, введены новые станции метро, начал строиться Комплекс защитных сооружений Ленинграда от наводнений. В городе появились первые совместные предприятия. В настоящее время Владимир Ходырев является президентом некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада» и членом Общественной палаты Санкт-Петербурга.

Александр Беглов вручил Владимиру Ходыреву Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Почетную Грамоту Губернатора Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU