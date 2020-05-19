Петербургские пожарные и спасатели помогают скорой помощи выносить коронавирусных больных

19 Май 2020 2020-05-19T16:32:49+03:00

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Петербургские пожарные и члены поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга пришли на помощь врачам скорой помощи, которые выезжают к «коронавирусным» пациентам. Из-за нехватки персонала, не все бригады укомплектованы медиками, поэтому таскать носилки позвали спасателей.

- Помощь медикам требуется при транспортировке больных. Всего за полтора месяца спасатели порядка 700 раз выезжали на такие вызовы. В среднем подобные сигналы поступают 15 раз в сутки. Очень часто содействие спасателей требуется при оказании медицинской помощи пожилым гражданам, - сообщает пресс-служба городского Комитета по правопорядку.

Задачу облегчает то, что пожарные и медики привычны к похожей работе, периодически и раньше помогали врачам, а главное, что у них есть все необходимое обмундирование. Костюмы химзащиты и противогазы, по мнению чиновников, отлично подходят в качестве противовирусной экипировки.

- Эта работа велась и раньше, но сейчас, когда на петербургских врачей ложится колоссальная нагрузка, она особенно важна, – отметила глава Комитета Ольга Аришина.

Ну а после того, как больной положен в карету скорой помощи, спасатели прямо в комбинезонах моют себя дезинфицирующими составами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/779959" frameborder="0"></iframe> Петербургские спасатели и пожарные ездят с врачами на вызов в коронавирусным больным.Видео: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности СПб

ИСТОЧНИК KP.RU