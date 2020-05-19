Полевой госпиталь в Новосергиевке, где лечились от коронавируса мигранты, разобрали

19 Май 2020 2020-05-19T16:37:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинградской области во вторник, 19 мая 2020 года, завершает работу полевой госпиталь для коронавирусных больных в Новосергиевке, где с середины апреля находились порядка 500 мигрантов. Сейчас все постройки дезинфицируют и разбирают.

- Полевой госпиталь завершает работу в Новосергиевке. Пациенты поправились и покинули Ленобласть. Ветслужба проводит финальную дезинфекцию аэромобильного бытового комплекса, - рассказали в администрации 47-го региона.

О вспышке коронавируса в нелегальном хостеле в Всеволожском районе стало известно 11 апреля. В общежитии находились почти 500 человек, у 123 из них был обнаружен COVID-19. Для лечения зараженных и наблюдения остальных жильцов в Новосергиевке был развернут полевой госпиталь. Всех пациентов разделили на три группы: с подтвержденным коронавирусом, с признаками ОРВИ и контактные, но без симптомов. Одного больного госпитализировали в больницу. У остальных заболевание протекало в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU