2020-05-19T16:56:07+03:00
Общество

Бесплатное обучение в вузе получат дети медиков, работающих с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Институт предоставит 40 грантов на обучение в СЗИУ РАНХиГС
Лилия КОЗЛОВА
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Дети петербургских медиков получат гранты на бесплатное обучение в СЗИУ РАНХиГСДети петербургских медиков получат гранты на бесплатное обучение в СЗИУ РАНХиГСФото: Артем КИЛЬКИН
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Северо-Западный институт управлении Президентской Академии предоставит до 40 грантов на бесплатное обучение детям медицинских работников, работающих с коронавирусными больными. Об этом стало известно во вторник, 19 мая 2020 года.

- Понимая важность оказания максимальной поддержки медикам для преодоления пандемии и минимизации ее последствий, нами принято решение о создании особых условий обучения их детей. Гранты, позволяющие бесплатно получить высшее образование, будут финансироваться Институтом из собственных средств и предоставляться на все направления подготовки бакалавриата, – отметил директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.

Основанием для получения гранта является документ, подтверждающий, что один из родителей является медицинским работником, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и работающим в бригадах «скорой помощи» и в стационарах.

Кроме того, условием получения гранта является наличие у абитуриента, поступающего на очную форму обучения, суммы баллов по трем предметам ЕГЭ не менее 210.

ИСТОЧНИК KP.RU

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