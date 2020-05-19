Бесплатное обучение в вузе получат дети медиков, работающих с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Северо-Западный институт управлении Президентской Академии предоставит до 40 грантов на бесплатное обучение детям медицинских работников, работающих с коронавирусными больными. Об этом стало известно во вторник, 19 мая 2020 года.
- Понимая важность оказания максимальной поддержки медикам для преодоления пандемии и минимизации ее последствий, нами принято решение о создании особых условий обучения их детей. Гранты, позволяющие бесплатно получить высшее образование, будут финансироваться Институтом из собственных средств и предоставляться на все направления подготовки бакалавриата, – отметил директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.
Основанием для получения гранта является документ, подтверждающий, что один из родителей является медицинским работником, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и работающим в бригадах «скорой помощи» и в стационарах.
Кроме того, условием получения гранта является наличие у абитуриента, поступающего на очную форму обучения, суммы баллов по трем предметам ЕГЭ не менее 210.
ИСТОЧНИК KP.RU