На КАД полностью перекроют движение по съезду к Приморскому шоссе

19 Май 2020 2020-05-19T17:14:55+03:00

На два дня Съезд с КАД на Приморское шоссе перекроют из-за дорожных работ. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"

Проехать здесь нельзя будет два полных дня

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В Санкт-Петербурге начался сезон дорожных ремонтов и практически каждый день приходит информация о новых ограничениях движения, в том числе на Кольцевой автодороге. Так, на два дня будет перекрыт один из съездов с КАД на Приморское шоссе.

- С 20 по 22 мая будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Речь идет о съезде на Приморское шоссе при движении по внутреннему кольцу со сторону Кронштадта. Этот съезд очень популярен, так как множество жителей города-острова работают в Петербурге и часто ездят по данному маршруту. Здесь же идет и движение автобусов с маршрутками.

Для объезда транспорту придется проезжать дальше по КАД и разворачиваться в районе Горской, с обратным выездом на КАД и съездом на Приморское шоссе с кронштадтского направления.

Причиной неудобств станут работы по устранению колейности. Дорожники обещают трудиться в три смены, чтобы успеть сделать все максимально быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU