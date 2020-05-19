На КАД полностью перекроют движение по съезду к Приморскому шоссе
В Санкт-Петербурге начался сезон дорожных ремонтов и практически каждый день приходит информация о новых ограничениях движения, в том числе на Кольцевой автодороге. Так, на два дня будет перекрыт один из съездов с КАД на Приморское шоссе.
- С 20 по 22 мая будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».
Речь идет о съезде на Приморское шоссе при движении по внутреннему кольцу со сторону Кронштадта. Этот съезд очень популярен, так как множество жителей города-острова работают в Петербурге и часто ездят по данному маршруту. Здесь же идет и движение автобусов с маршрутками.
Для объезда транспорту придется проезжать дальше по КАД и разворачиваться в районе Горской, с обратным выездом на КАД и съездом на Приморское шоссе с кронштадтского направления.
Причиной неудобств станут работы по устранению колейности. Дорожники обещают трудиться в три смены, чтобы успеть сделать все максимально быстро.
ИСТОЧНИК KP.RU