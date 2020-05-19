Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам, работающим с коронавирусными больными

19 Май 2020 2020-05-19T17:34:19+03:00

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Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам, которые работают с коронавирусными больными. На совещании во вторник, 19 мая 2020 года, глава страны призвал не перекладывать ответственность за это на главных врачей, пишет kp.ru, добавив, что они работаю «с утра до ночи».

- Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, - сказал Владимир Путин.

Специальные выплаты, от 25 до 80 тысяч рублей, должны получить все врач, средний и младший персонал, а также водители «скорой помощи», работающие в тяжелых условиях с коронавирусными больными. Но где-то средства не дошли, а где-то дошли, но не в том объеме, в каким изначально медикам обещал глава государства. На данный момент доплаты получили 30 тысяч врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU