2020-05-19T17:34:19+03:00
Общество

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам, работающим с коронавирусными больными

На данный момент доплаты получили 30 тысяч врачей
Лилия КОЗЛОВА
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Путин раскритиковал правительство за проблемы с "коронавирусными" выплатами медикамПутин раскритиковал правительство за проблемы с "коронавирусными" выплатами медикамФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам, которые работают с коронавирусными больными. На совещании во вторник, 19 мая 2020 года, глава страны призвал не перекладывать ответственность за это на главных врачей, пишет kp.ru, добавив, что они работаю «с утра до ночи».

- Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, - сказал Владимир Путин.

Специальные выплаты, от 25 до 80 тысяч рублей, должны получить все врач, средний и младший персонал, а также водители «скорой помощи», работающие в тяжелых условиях с коронавирусными больными. Но где-то средства не дошли, а где-то дошли, но не в том объеме, в каким изначально медикам обещал глава государства. На данный момент доплаты получили 30 тысяч врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам, работающим с коронавирусными больными
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