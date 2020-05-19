2020-05-19T18:15:52+03:00
Общество

Смольный рассказал, как Санкт-Петербург украсят ко Дню города

Будут развешены 1500 флагов и несколько сотен поздравительных плакатов
Петр КИБЕР
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Украшения будут прошлогодние, а вот массовых торжеств не случится.Украшения будут прошлогодние, а вот массовых торжеств не случится.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Власти Санкт-Петербурга рассказали, как будет украшена Северная столица к 17 мая, когда отмечается День города. Несмотря на то, что особых торжеств не планируется, праздничное настроение петербуржцам постараются создать как обычно.

- Адресная программа оформления города ко Дню основания Санкт-Петербурга повторяет программу прошлого года. Нарядное убранство культурной столицы подчеркивает праздничный облик города на Неве в День его рождения, - заявил глава Комитета по печати Владимир Рябовол.

Для украшения на основных магистралях города развесят 1000 единиц флагов Санкт Петербурга и России, почти 500 единиц цветных полотнищ - флагов расцвечивания. Также на фонарных столбах, на флагштоках, ограждениях мостов и растяжках появятся сотни поздравительных плакатов.

Праздничные ролики идут на 16 рекламных мониторах, а в метро горожан поздравляют по громкой связи.

Напомним, что ранее стало известно о концерте ко Дню города и онлайн-шоу барабанщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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