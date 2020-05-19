2020-05-19T18:29:19+03:00
Происшествия

Мошенники получили 100 миллионов в банке под залог «недвижимости на Невском проспекте»

Один из попавших в руки правосудия подельников, решил сотрудничать со следствием и рассказал всю схем
Петр КИБЕР
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В Петербурге мошенники получили 100 миллионов под залог чужой недвижимости.В Петербурге мошенники получили 100 миллионов под залог чужой недвижимости.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Следственное управление Следкома России по Санкт-Петербургу завершило дело в отношении 37-летнего петербуржца, который вместе с подельниками умудрился взять в банке займ под залог несуществующей, точнее чужой, недвижимости в 100 миллионов рублей.

- Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый с пятью раздобыли подложные паспорта граждан РФ, являющихся собственниками нежилых помещений, расположенных на Невском проспекте, а также поддельные свидетельства о праве собственности, - сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

Дальнейшее было делом техники и уверенности в себе. С «левыми» документами мошенники пошли в один из коммерческих банков, где, бравируя дорогой «собственностью», получили в качестве займа сотню миллионов. Возвращать их подельники, разумеется, не собирались.

Впоследствии обман вскрылся, было заведено дело о мошенничестве. Один из злоумышленников, попав в руки правосудия, решил сотрудничать со следствием и заключил соглашение о сотрудничестве. Он признал себя виновным. Но получит не больше 2/3 возможного наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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