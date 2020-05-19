Павильон разливного пенного из Шушар закрыли на 90 суток

19 Май 2020 2020-05-19T18:47:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к ответственности индивидуальную предпринимательницу, которая содержит магазин разливного пива в Шушарах. Наказали бизнес-леди по административной статье за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

На момент проверки павильона «Разливное пиво» в помещении отсутствовало центральное водоснабжение и канализация, Не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены посетителям и персоналом, отсутствует туалет и раковины для мытья рук посетителей, отсутствует санитарный узел для персонала, - сообщает пресс-служба Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Претензии у проверяющих возникли потому, что в магазине нашелся зал с барной стойкой, где стояли три обеденных стола со стульями. Сама проверка прошла еще в феврале, когда о коронавирусе в Петербурге речи не шло. Но и этих нарушений хватило, чтобы судья вынес запрет деятельности «разливушки» на 90 суток. Представители пивной в суд не пришли.

ИСТОЧНИК KP.RU