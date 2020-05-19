2020-05-19T19:13:22+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге умерла поэтесса и переводчик Галина Усова

Легендарная писательница, торговавшая своими книгами на улице, была одни из символов города
Петр КИБЕР
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В Санкт-Петербурге умерла переводчица Галина Усова. Фото: vk.com/galinausova (Анастасия Музалева, Катерина Носова)В Санкт-Петербурге умерла переводчица Галина Усова. Фото: vk.com/galinausova (Анастасия Музалева, Катерина Носова)
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Отечественная литература и в особенности переводческое дело понесли действительно огромную утрату. В Санкт-Петербурге на 89 году жизни скончалась легендарная поэтесса и переводчик Галина Усова. Она всего четыре дня не дожила до своего очередного дня рождения.

- 18 мая Галины Сергеевны не стало. 22 мая ей должно было исполниться 89 лет, - сообщают в соцсетях поклонники творчества писательницы, создавшие в ее честь, а теперь и память специальную группу «ВКонтакте».

Эту маленькую старушку, стоящую с книгами у метро «Политехническая» знали многие горожане, знала ее и «Комсомолка». Большую часть своей жизни Галина Усова посвятила литературе. Она родилась в 1931 году в Ленинграде, была эвакуирована и после войны вернулась в родной город.

С 16 лет переводила английскую литературу, в том числе произведения Толкиена, Байрона, Киплинга. Ее устами говорят персонажи книг Агаты Кристи. В 2000-е годы перводчице самой приходилось издавать книги и торговать ими у метро, но по—другому она не могла. И даже когда врачи запретили работать из-за проблем со зрением, она говорила:

- Чем же я буду заниматься, если перестану переводить? Это же моя работа, мое любимое занятие и мой хлеб.

Теперь Галины Усовой не стало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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