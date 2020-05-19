Помощь бизнесу в Санкт-Петербурге оценили в 13,5 млрд рублей

19 Май 2020 2020-05-19T19:17:02+03:00

Помощь бизнесу в Санкт-Петербурге в виде двух пакетов мер поддержки оценили в 13,5 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Это стоимость двух пакетов мер поддержки малого и среднего бизнеса в городе

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Финансовую помощь предпринимателям Санкт-Петербурга, пострадавшим от разнообразных ограничений по коронавирусу, оценили в 13,5 млрд рублей. Оказывается, это стоимость первого и второго пакетов мер поддержки малого и среднего бизнеса. Данную цифру озвучил Александр Беглов во время совещания с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференцсвязи.

- Воспользоваться мерами поддержки могут 110 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, – цитирует градоначальника пресс-служба Смольного. – В числе принятых мер – снижение налоговой нагрузки, содействие занятости горожан, сокращение арендной платы, финансовая и кредитная поддержка. Данные решения помогут в короткий срок запустить остановленные экономические процессы.

«Комсомолка» ранее подробно разобрала все льготы, которые ждут бизнесменов, судя по содержанию второго пакета мер поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU