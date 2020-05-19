Помощь бизнесу в Санкт-Петербурге оценили в 13,5 млрд рублей
Финансовую помощь предпринимателям Санкт-Петербурга, пострадавшим от разнообразных ограничений по коронавирусу, оценили в 13,5 млрд рублей. Оказывается, это стоимость первого и второго пакетов мер поддержки малого и среднего бизнеса. Данную цифру озвучил Александр Беглов во время совещания с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференцсвязи.
- Воспользоваться мерами поддержки могут 110 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, – цитирует градоначальника пресс-служба Смольного. – В числе принятых мер – снижение налоговой нагрузки, содействие занятости горожан, сокращение арендной платы, финансовая и кредитная поддержка. Данные решения помогут в короткий срок запустить остановленные экономические процессы.
«Комсомолка» ранее подробно разобрала все льготы, которые ждут бизнесменов, судя по содержанию второго пакета мер поддержки.
ИСТОЧНИК KP.RU