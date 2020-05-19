«Зенит» продлил контракт с Кокориным
Петербургский «Зенит» продлил контракт с нападающим Александром Кокориным. Это, казалось бы, громкое событие подтвердил журналистам президент клуба Александр Медведев. Но есть одно большое «но», соглашение пролонгировано чисто технически, чтобы доиграть текущий чемпионат.
- В связи с тем, что УЕФА рекомендовал на период доигрывания чемпионатов продлить контракты с игроками, у которых они заканчиваются, мы договорились с «Сочи» и Александром Кокориным, что его контракт с «Зенитом» и договор аренды продлеваются до конца сезона, - приводит слова Медведева ТАСС.
Таким образом, «Зенит» не подписал новый контракт с Кокориным, а продлил действующее соглашение до конца июля, когда Российская Премьер-Лига должна завершить сезон 2019\2020.
Что будет с отношениями Кокорина и «Зенита» по окончании чемпионата, пока неизвестно, однако сам нападающий, против воли сосланный в «Сочи», не горит желанием возвращаться на берега Невы.
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ИСТОЧНИК KP.RU