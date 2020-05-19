19 Май 2020 2020-05-19T19:48:34+03:00

"Зенит" продлил контракт с Кокориным, но играть он будет в "Сочи". Фото: Илья СМИРНОВ

Но играть нападающий будет все равно в «Сочи»

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Петербургский «Зенит» продлил контракт с нападающим Александром Кокориным. Это, казалось бы, громкое событие подтвердил журналистам президент клуба Александр Медведев. Но есть одно большое «но», соглашение пролонгировано чисто технически, чтобы доиграть текущий чемпионат.

- В связи с тем, что УЕФА рекомендовал на период доигрывания чемпионатов продлить контракты с игроками, у которых они заканчиваются, мы договорились с «Сочи» и Александром Кокориным, что его контракт с «Зенитом» и договор аренды продлеваются до конца сезона, - приводит слова Медведева ТАСС.

Таким образом, «Зенит» не подписал новый контракт с Кокориным, а продлил действующее соглашение до конца июля, когда Российская Премьер-Лига должна завершить сезон 2019\2020.

Что будет с отношениями Кокорина и «Зенита» по окончании чемпионата, пока неизвестно, однако сам нападающий, против воли сосланный в «Сочи», не горит желанием возвращаться на берега Невы.

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21 января было объявлено, что Александр отправится в аренду в «Сочи» до конца сезона (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU