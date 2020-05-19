Новым главой комитета по транспорту Санкт-Петербурга стал Кирилл Поляков

19 Май 2020 2020-05-19T19:55:52+03:00

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У комитета по транспорту Санкт-Петербурга появился новый председатель. Им стал Кирилл Поляков, который ранее работал в должности директора АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и участвовал, например, в организации работы транспорта для болельщиков во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

- Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение правительства Санкт-Петербурга «О кадрах». В соответствии с этим на должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга председателя комитета по транспорту назначен Кирилл Поляков. Он начнет работать с 20 мая 2020 года, - передает пресс-служба Смольного.

Ранее председателем комитета по транспорту был Александр Головин.

Напомним, в конце апреля Смольный поменял руководителя жилищной инспекции Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU