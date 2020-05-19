2020-05-19T20:18:00+03:00
Происшествия

Юный водитель «Лады» влетел в грузовик, удирая от инспекторов ГИБДД на Уральской улице

Парень был пьян и без водительских прав, поэтому пытался сбежать от полиции даже после аварии [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На перекрестке улиц Наличной и Уральской "Лада" влетела в грузовик "Вольво". Фото: vk.com/spb_todayНа перекрестке улиц Наличной и Уральской "Лада" влетела в грузовик "Вольво". Фото: vk.com/spb_today
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На перекрестке улиц Уральской и Наличной в Санкт-Петербурге «Лада» совершила лобовое столкновение с грузовиком. Все произошло из-за того, что парень, находившийся за рулем легковушки, пытался скрыться от инспекторов ГИБДД, которые ранее попробовали его остановить. Решение дать деру обернулось для беглеца плачевно. После удара в грузовик юноша попытался убежать на своих двоих, но его оперативно задержали.

Пострадавших в аварии нет, если не считать урон автомобилей и проблемы водителя "Лады". Фото: vk.com/dorinspb

Пострадавших в аварии нет, если не считать урон автомобилей и проблемы водителя "Лады". Фото: vk.com/dorinspb

- Оказалось, что водительского удостоверения у водителя не было. Более того, он находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование (0,600 мг/л). Нарушителя оформили по статье 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию», а также по трем другим административным статьям, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Вряд ли парень думал, что его "покатушки" закончатся уголовным делом. Фото: vk.com/dorinspb

Вряд ли парень думал, что его "покатушки" закончатся уголовным делом. Фото: vk.com/dorinspb

Теперь горе-гонщику грозят штрафы, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Юный водитель "Лады" совершил лобовое столкновение с грузовиком, удирая от ГИБДД в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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