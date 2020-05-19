Юный водитель «Лады» влетел в грузовик, удирая от инспекторов ГИБДД на Уральской улице
На перекрестке улиц Уральской и Наличной в Санкт-Петербурге «Лада» совершила лобовое столкновение с грузовиком. Все произошло из-за того, что парень, находившийся за рулем легковушки, пытался скрыться от инспекторов ГИБДД, которые ранее попробовали его остановить. Решение дать деру обернулось для беглеца плачевно. После удара в грузовик юноша попытался убежать на своих двоих, но его оперативно задержали.
Пострадавших в аварии нет, если не считать урон автомобилей и проблемы водителя "Лады". Фото: vk.com/dorinspb
- Оказалось, что водительского удостоверения у водителя не было. Более того, он находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование (0,600 мг/л). Нарушителя оформили по статье 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию», а также по трем другим административным статьям, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Вряд ли парень думал, что его "покатушки" закончатся уголовным делом. Фото: vk.com/dorinspb
Теперь горе-гонщику грозят штрафы, а также лишение свободы на срок до двух лет.
Юный водитель "Лады" совершил лобовое столкновение с грузовиком, удирая от ГИБДД в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU