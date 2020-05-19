2020-05-19T20:29:19+03:00
Экономика

Ограничения по коронавирусу затронули 68 тысяч организаций Санкт-Петербурга

После снятия режима нерабочих дней экономическую активность сохранили лишь 70% организаций от общего числа
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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68 тысяч организаций Санкт-Петербурга пострадали от ограничений по коронавирусу.68 тысяч организаций Санкт-Петербурга пострадали от ограничений по коронавирусу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стало известно, что ограничения по коронавирусу сильнее всего затронули 68 тысяч организаций Санкт-Петербурга, среди которых разнообразные предприятия и заведения. В них работало около 680 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Градоначальник напомнил, что до введения ограничительных мер в Северной столице работали 247879 организаций, в которых были заняты 3 млн 50 тысяч человек.

- Многие перевели работу в онлайн формат – это розничная торговля, образование, недвижимость. На сегодняшний день, по экспертным оценкам, на удаленную работу перешли 367 тысяч человек. После снятия режима нерабочих дней экономическую активность сохранили 180 тысяч организаций – это 70% от общего числа, - предают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

Напомним, финансовую помощь малому и среднему бизнесу Санкт-Петербурга оценили в 13,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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