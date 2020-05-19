Запрет на посещение кладбищ введут с 20 мая в пяти районах Ленинградской области

19 Май 2020 2020-05-19T20:56:33+03:00

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С 20 мая в Ленинградской области вводятся запреты и ограничения на посещения кладбищ. Соответствующее постановление уже подписано властями. В пяти районах из, так называемой, «красной» зоны по коронавирусу войти на территорию кладбища строго запретят. Это Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы. Исключения сделают лишь для церемоний погребения в присутствии близких родственников покойного и работ по содержанию, но только с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

- В районах, относящихся ко второй, «желтой» зоне установлен запрет на посещение кладбищ в нерабочие праздничные дни, а также в дни религиозных праздников, но за исключением церемоний погребения. Эти ограничения касаются Бокситогорского, Кингисеппского, Ломоносовского, Приозерского, Тихвинского, Волосовского и Киришского районов, - добавляют в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Добавим, что за последние сутки в Ленобласти коронавирусом заболел еще 81 человек. В итоге количество жителей региона, зараженных COVID-19, повысилось до 2133.

ИСТОЧНИК KP.RU