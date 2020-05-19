8-летняя девочка пропала во время велосипедной прогулки с родителями у парка Сосновка

19 Май 2020 2020-05-19T21:15:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Росгвардии отыскали 8-летнюю девочку, которая потерялась во время велосипедной прогулки с родителями у парка Сосновка. Все произошло еще 10 мая, но о происшествии стало известно сейчас, когда мама и папа малышки написали благодарственное письмо трем спасителям – работникам вневедомственной охраны: прапорщику полиции Габараеву Гураму, младшему сержанту Максимовой Надежде и прапорщику Газину Михаилу.

Семья послала спасителям девочки благодарственное письмо. Фото: пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- В тот день отец девочки сообщил, что в какой-то момент 8-летняя дочь отстала от родителей и потерялась. Наряд вневедомственной охраны в течение часа патрулировал улицы Выборгского района в поисках пропавшей девочки. Ее удалось найти на пересечении Северного и Тихорецкого проспектов. Она держалась за велосипед, стояла на углу перекрестка недалеко от памятника и плакала, - рассказывают в пресс-службе УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Девочку сразу же передали родителям. Затем в своем письме мама и папа поблагодарили наряд вневедомственной охраны за отзывчивость, быстрое реагирование и неоценимую помощь в поиске пропавшей дочки.

ИСТОЧНИК KP.RU