2020-05-19T21:29:26+03:00
Общество

Медработники поликлиники №32 получили продукты и маски в рамках акции #СпасибоВрачам

Активисты передали медикам 120 продуктовых наборов и 1 тысячу защитных масок
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Защитные маски и продуктовые наборы получили медработники поликлиники №32 Санкт-Петербурга. Фото: предоставлено "Комсомолке"Защитные маски и продуктовые наборы получили медработники поликлиники №32 Санкт-Петербурга. Фото: предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге продолжается благотворительная акция #СпасибоВрачам. На этот раз гуманитарную помощь доставили в поликлинику №32 Петроградского района. Активисты волонтерского центра «Единой России» передали медработникам 120 продуктовых наборов с чаем, кофе, конфетами, печеньем, сушками и шоколадом, а также 1 тысячу защитных масок.

- Поддержать врачей в этот непростой период – это наш общий долг, ведь они ежедневно работают с инфицированными пациентами, рискуют своими жизнями ради спасения наших граждан. Мы благодарим всех медработников за их великий труд, высочайшую самоотдачу и самопожертвование, - сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и глава ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Всего волонтеры партии планируют передать в медицинские учреждения Северной столицы больше 2,5 тысяч продуктовых наборов и 15 тысяч защитных масок. По стране цифры внушительнее – помощь окажут сразу 360 тысячам врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приставы взыскали крупный долг по алиментам с хитрого петербуржца, сменившего фамилию
Грузовик снес водителя «Ауди А6», вышедшего из машины на КАД
Медработники поликлиники №32 получили продукты и маски в рамках акции #СпасибоВрачам
8-летняя девочка пропала во время велосипедной прогулки с родителями у парка Сосновка
Запрет на посещение кладбищ введут с 20 мая в пяти районах Ленинградской области
Ограничения по коронавирусу затронули 68 тысяч организаций Санкт-Петербурга
Юный водитель «Лады» влетел в грузовик, удирая от инспекторов ГИБДД на Уральской улице
Новым главой комитета по транспорту Санкт-Петербурга стал Кирилл Поляков
«Зенит» продлил контракт с Кокориным
Петербурженка судится с Боткинской больницей из-за некачественной медпомощи
Помощь бизнесу в Санкт-Петербурге оценили в 13,5 млрд рублей
В Санкт-Петербурге умерла поэтесса и переводчик Галина Усова
Павильон разливного пенного из Шушар закрыли на 90 суток
Мошенники получили 100 миллионов в банке под залог «недвижимости на Невском проспекте»
Смольный рассказал, как Санкт-Петербург украсят ко Дню города
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам, работающим с коронавирусными больными
На КАД полностью перекроют движение по съезду к Приморскому шоссе
Бесплатное обучение в вузе получат дети медиков, работающих с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Полевой госпиталь в Новосергиевке, где лечились от коронавируса мигранты, разобрали
Петербургские пожарные и спасатели помогают скорой помощи выносить коронавирусных больных
Владимир Ходырев отметил 90-летний юбилей в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга подписал документ о выплате 5,5 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до семи лет
Тюлени получили имена вместе с безымянными фонтанами в Санкт-Петербурге
Метро «Беговая» закрывали из-за муляжа гранаты в чемодане