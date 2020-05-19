Медработники поликлиники №32 получили продукты и маски в рамках акции #СпасибоВрачам
В Санкт-Петербурге продолжается благотворительная акция #СпасибоВрачам. На этот раз гуманитарную помощь доставили в поликлинику №32 Петроградского района. Активисты волонтерского центра «Единой России» передали медработникам 120 продуктовых наборов с чаем, кофе, конфетами, печеньем, сушками и шоколадом, а также 1 тысячу защитных масок.
- Поддержать врачей в этот непростой период – это наш общий долг, ведь они ежедневно работают с инфицированными пациентами, рискуют своими жизнями ради спасения наших граждан. Мы благодарим всех медработников за их великий труд, высочайшую самоотдачу и самопожертвование, - сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и глава ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
Всего волонтеры партии планируют передать в медицинские учреждения Северной столицы больше 2,5 тысяч продуктовых наборов и 15 тысяч защитных масок. По стране цифры внушительнее – помощь окажут сразу 360 тысячам врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU