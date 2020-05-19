2020-05-19T21:58:36+03:00
Происшествия

Грузовик снес водителя «Ауди А6», вышедшего из машины на КАД

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На КАД грузовик сбил водителя "Ауди", вышедшего из машины по неизвестной причине. Фото: vk.com/dorinspbНа КАД грузовик сбил водителя "Ауди", вышедшего из машины по неизвестной причине. Фото: vk.com/dorinspb
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19 мая на КАД грузовик «Вольво» сбил водителя «Ауди», который по неизвестной причине вышел из машины. Страшная авария произошла на 129-м километре внутреннего кольца автодороги в сторону Приморского шоссе. По предварительной информации от ГИБДД, водитель легковушки не выставлял знак аварийной остановки.

Фура нанесла пешеходу тяжелые травмы. Фото: vk.com/dorinspb

Фура нанесла пешеходу тяжелые травмы. Фото: vk.com/dorinspb

- Мужчина 1966 года рождения (водительский стаж с 1983 года), управляя грузовым т/с Volvo, совершил наезд на пешехода – 35-летнего мужчину, который остановился и вышел из автомобиля «Ауди А6» в крайней правой полосе. Знак аварийной остановки не выставлен, - доложили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Владелец «Ауди» чудом уцелел, но получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу усилиями врачей скорой помощи. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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