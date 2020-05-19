Грузовик снес водителя «Ауди А6», вышедшего из машины на КАД
19 мая на КАД грузовик «Вольво» сбил водителя «Ауди», который по неизвестной причине вышел из машины. Страшная авария произошла на 129-м километре внутреннего кольца автодороги в сторону Приморского шоссе. По предварительной информации от ГИБДД, водитель легковушки не выставлял знак аварийной остановки.
Фура нанесла пешеходу тяжелые травмы. Фото: vk.com/dorinspb
- Мужчина 1966 года рождения (водительский стаж с 1983 года), управляя грузовым т/с Volvo, совершил наезд на пешехода – 35-летнего мужчину, который остановился и вышел из автомобиля «Ауди А6» в крайней правой полосе. Знак аварийной остановки не выставлен, - доложили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Владелец «Ауди» чудом уцелел, но получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу усилиями врачей скорой помощи. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU