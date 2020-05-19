2020-05-19T22:23:26+03:00
Общество

Приставы взыскали крупный долг по алиментам с хитрого петербуржца, сменившего фамилию

Мужчина подумал, что так он сможет обхитрить систему и оставить 5-летнюю дочь без денег
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Санкт-Петербурге горе-отец сменил фамилию, чтобы не платить 5-летней дочери алименты.В Санкт-Петербурге горе-отец сменил фамилию, чтобы не платить 5-летней дочери алименты.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Судебные приставы взыскали долг по алиментам с хитрого петербуржца, который решил сменить фамилию и не оставлять своей 5-летней дочери денег. На бывшего мужа пожаловалась его экс-супруга, поскольку выплаты в какой-то момент прекратились. Судебный пристав-исполнитель этот факт подтвердил и посчитал, что задолженность составляет уже 240 тысяч рублей. Бывшая жена предположила, что горе-отец скрывается под другой фамилией.

- Вскоре на прием к судебному приставу явился сам должник. Как выяснилось, он действительно сменил фамилию и решил проверить, нет ли у него долгов с помощью «Банка данных исполнительных производств» на сайте судебных приставов, втайне надеясь, что хитрая схема ему поможет, и долги будут аннулированы. Но когда он увидел круглую сумму задолженности, то пошел с повинной и отдал документы о смене своих персональных данных, - сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Вскоре расстроенный мужчина погасил все долги. Деньги уже дошли до его дочери. Теперь бессовестный отец будет на контроле у судебного пристава.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцев попросили пожертвовать деньги на рыбку спасенным нерпам и тюленям
Появилось видео смертельного наезда фуры на 80-летнюю пенсионерку на КАД
Из-за переливания плазмы второй тяжелобольной петербуржец вылечился от коронавируса
80-летнюю пенсионерку, перебегавшую дорогу, насмерть сбили на КАД
Приставы взыскали крупный долг по алиментам с хитрого петербуржца, сменившего фамилию
Грузовик снес водителя «Ауди А6», вышедшего из машины на КАД
Медработники поликлиники №32 получили продукты и маски в рамках акции #СпасибоВрачам
8-летняя девочка пропала во время велосипедной прогулки с родителями у парка Сосновка
Запрет на посещение кладбищ введут с 20 мая в пяти районах Ленинградской области
Ограничения по коронавирусу затронули 68 тысяч организаций Санкт-Петербурга
Юный водитель «Лады» влетел в грузовик, удирая от инспекторов ГИБДД на Уральской улице
Новым главой комитета по транспорту Санкт-Петербурга стал Кирилл Поляков
«Зенит» продлил контракт с Кокориным
Петербурженка судится с Боткинской больницей из-за некачественной медпомощи
Помощь бизнесу в Санкт-Петербурге оценили в 13,5 млрд рублей
В Санкт-Петербурге умерла поэтесса и переводчик Галина Усова
Павильон разливного пенного из Шушар закрыли на 90 суток
Мошенники получили 100 миллионов в банке под залог «недвижимости на Невском проспекте»
Смольный рассказал, как Санкт-Петербург украсят ко Дню города
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам, работающим с коронавирусными больными
На КАД полностью перекроют движение по съезду к Приморскому шоссе
Бесплатное обучение в вузе получат дети медиков, работающих с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Полевой госпиталь в Новосергиевке, где лечились от коронавируса мигранты, разобрали
Петербургские пожарные и спасатели помогают скорой помощи выносить коронавирусных больных
Владимир Ходырев отметил 90-летний юбилей в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга подписал документ о выплате 5,5 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до семи лет
Тюлени получили имена вместе с безымянными фонтанами в Санкт-Петербурге
Метро «Беговая» закрывали из-за муляжа гранаты в чемодане