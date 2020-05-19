Приставы взыскали крупный долг по алиментам с хитрого петербуржца, сменившего фамилию

19 Май 2020 2020-05-19T22:23:26+03:00

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Судебные приставы взыскали долг по алиментам с хитрого петербуржца, который решил сменить фамилию и не оставлять своей 5-летней дочери денег. На бывшего мужа пожаловалась его экс-супруга, поскольку выплаты в какой-то момент прекратились. Судебный пристав-исполнитель этот факт подтвердил и посчитал, что задолженность составляет уже 240 тысяч рублей. Бывшая жена предположила, что горе-отец скрывается под другой фамилией.

- Вскоре на прием к судебному приставу явился сам должник. Как выяснилось, он действительно сменил фамилию и решил проверить, нет ли у него долгов с помощью «Банка данных исполнительных производств» на сайте судебных приставов, втайне надеясь, что хитрая схема ему поможет, и долги будут аннулированы. Но когда он увидел круглую сумму задолженности, то пошел с повинной и отдал документы о смене своих персональных данных, - сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Вскоре расстроенный мужчина погасил все долги. Деньги уже дошли до его дочери. Теперь бессовестный отец будет на контроле у судебного пристава.

ИСТОЧНИК KP.RU