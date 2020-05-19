80-летнюю пенсионерку, перебегавшую дорогу, насмерть сбили на КАД
На 74-м километре внешнего кольца КАД фура насмерть сбила 80-летнюю пенсионерку, перебегавшую проезжую часть. Трагедия произошла около 20:44. 45-летний водитель грузовика «Мерседес» заметил на дороге бабушку и постарался уйти от наезда, перестроившись влево. Однако там он столкнулся со «Шкодой Кодиак» под управлением мужчины 1979 года рождения. Маневр с перестроением не получился, и фура все же сбила пожилого пешехода.
Бабушка рискнула перебежать дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/spb_today
- Пенсионерка перебегала проезжую часть справа налево вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП женщина скончалась от полученных травм до приезда врачей скорой помощи. По факту аварии проводится проверка, - рассказали детали происшествия в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Напомним, в этот же день на КАД грузовик сбил водителя «Ауди», вышедшего из машины по неизвестной причине.
ИСТОЧНИК KP.RU