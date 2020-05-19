80-летнюю пенсионерку, перебегавшую дорогу, насмерть сбили на КАД

19 Май 2020 2020-05-19T22:54:29+03:00

Грузовик врезался в «Шкоду», стараясь уйти от столкновения с бабушкой, но все равно сбил пешехода [фото]

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На 74-м километре внешнего кольца КАД фура насмерть сбила 80-летнюю пенсионерку, перебегавшую проезжую часть. Трагедия произошла около 20:44. 45-летний водитель грузовика «Мерседес» заметил на дороге бабушку и постарался уйти от наезда, перестроившись влево. Однако там он столкнулся со «Шкодой Кодиак» под управлением мужчины 1979 года рождения. Маневр с перестроением не получился, и фура все же сбила пожилого пешехода.

Бабушка рискнула перебежать дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/spb_today

- Пенсионерка перебегала проезжую часть справа налево вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП женщина скончалась от полученных травм до приезда врачей скорой помощи. По факту аварии проводится проверка, - рассказали детали происшествия в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, в этот же день на КАД грузовик сбил водителя «Ауди», вышедшего из машины по неизвестной причине.

ИСТОЧНИК KP.RU