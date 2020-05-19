2020-05-19T23:48:18+03:00
Происшествия

Появилось видео смертельного наезда фуры на 80-летнюю пенсионерку на КАД

Бабушка с сумками рискнула перейти дорогу в неположенном месте [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фура насмерть снесла 80-летнюю пенсионерку на КАД. Фото: vk.com/dorinspbФура насмерть снесла 80-летнюю пенсионерку на КАД. Фото: vk.com/dorinspb
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В сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» появилось видео смертельной аварии КАД, в которой фура снесла 80-летнюю пенсионерку. Автором записи стал водитель «Шкоды», в которую врезался грузовик, пытавшийся увернуться от неожиданного пешехода.

Судя по видео, бабушка переходила дорогу со стороны заправки с сумками в руках, но в неположенном месте. До сих пор непонятно, зачем она решила рискнуть своей жизнью. Возможно, пенсионерка потеряла ориентацию в силу возраста. Во всех обстоятельствах страшного ДТП сейчас разбираются правоохранительные органы.

- 45-летний водитель (стаж с 1999 года), управляя автомобилем «Мерседес Арктрос» (с прицепом), перестраивался влево, так как увидел перебегавшего пешехода и уходил от наезда. Из-за этого он совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Шкода Кодиак» под управлением мужчины 1979 года рождения (стаж с 1997 года). Затем грузовой автомобиль совершил наезд на пенсионерку, переходившую проезжую часть справа налево вне зоны пешеходного перехода, - восстановили картину событий в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фура насмерть сбила 80-летнюю пенсионерку на КАД в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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