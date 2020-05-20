2020-05-20T00:15:49+03:00
Дом. Семья

Петербуржцев попросили пожертвовать деньги на рыбку спасенным нерпам и тюленям

Фонд друзей балтийской нерпы сообщил, что на реабилитацию ластоногих ушел почти 1 млн рублей, но этого недостаточно
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Спасатели новорожденных нерпят и тюленят попросили петербуржцев пожертвовать деньги на уход за ластоногими. Фото: vk.com/sealrescueСпасатели новорожденных нерпят и тюленят попросили петербуржцев пожертвовать деньги на уход за ластоногими. Фото: vk.com/sealrescue
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Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы попросили петербуржцев сделать пожертвования, поскольку этот сезон реабилитации новорожденных ластоногих выходит чересчур затратным. Все дело в теплой зиме, из-за которой сиротами и покалеченными стало рекордное количество тюленят и нерпят. С февраля волонтеры потратили на содержание малышей почти 1 миллион рублей не без помощи спонсоров. Однако ресурсов все равно не хватает.

- Больше половины из суммы ушло на приобретение рыбы и вывоз биоотходов, 70 тысяч рублей ушло на покупку лекарственных препаратов, 60 тысяч на оборудование: насосы, шланги, стиральную машину для полотенец. 40 тысяч потратили на лабораторные анализы и ветеринарные сопроводительные документы, а все остальное ушло на моющие и дезинфицирующие средства, витамины, уборочный инвентарь, средства индивидуальной защиты и обязательные отчисления, - рассказывают сотрудники Фонда.

Волонтеры добавляют, что обычно стоимость выращивания одного краснокнижного тюленя составляет от 60 до 70 тысяч рублей. Сейчас работники Фонда готовы принять денежные пожертвования любых размеров на своем официальном сайте.

Спасатели тюленей показали, как осиротевшие нерпы играют в "дочки-матери" (видео: "Фонд друзей балтийской нерпы").! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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