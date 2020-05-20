2020-05-20T00:42:03+03:00
Общество

Власти Санкт-Петербурга пообещали решить вопрос с запретом на прощания с умершими

Губернатор Александр Беглов заверил, что запрета на прощание с умершими в Санкт-Петербурге нет, но не отрицает, на кладбищах такие услуги не предоставляются
Степан СТЕПАНОВ
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Власти Санкт-Петербурга разъяснили свою позицию на запрет на прощание с умершими.Власти Санкт-Петербурга разъяснили свою позицию на запрет на прощание с умершими.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В связи с режимом самоизоляции в Санкт-Петербурге изменились многие вещи. Из последнего - запрет на прощание с умершими. Горожане возмутились, что не могут достойно проводить в последний путь родных, так как абсолютно всех успопших теперь велено хоронить строго по предписание Главного государственного санитарного врача. Пункт 5 которого «исключает осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза».

После многочисленных жалоб петербуржцев на ситуацию обратил внимание и губернатор Санкт-Петербурга. Александр Беглов отметил, что «ситуация требует определить условия, при которых участие близких родственников или законных представителей в церемонии прощания и похорон будет возможно». Сейчас Смольный вместе с Роспотребнадзором обсуждают, как это можно сделать.

- Для проведения церемоний прощания с умершими, исключающими личное прощание родственников с покойным, решается вопрос о приспособлении одного из 9 ритуальных залов крематория, - добавили в пресс-службе администрации правительства и заверили, что несмотря на то, что на всех городских кладбищах услуги по организации церемоний прощания сейчас не предоставляются, запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников все же нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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