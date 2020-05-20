2020-05-20T01:14:15+03:00
Общество

Антимонопольщики снова отложили заседание по делу о высоких ценах на маски в Санкт-Петербурге

Делу не дают ход уже второй месяц
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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УФАС второй месяц откладывает заседание по делу о ценах на защитные маски в Санкт-Петербурге.УФАС второй месяц откладывает заседание по делу о ценах на защитные маски в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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УФАС по Санкт-Петербургу вновь отложило заседание по делу о высоких ценах на медицинские маски. Еще в марте надзорный орган заподозрил в нечестной «игре» четырех поставщиков, которые, предположительно, решили нажиться на горожанах и завысили отпускные цены защитных средств в полтора раза. Само заседание по делу в итоге сделали закрытым, чтобы сохранить коммерческую тайну одного из участников.

- Рассмотрение дела, возбужденного еще в марте, перенесли на неделю – на 26 мая. До сих пор никаких подвижек в изучении вопроса не произошло, как заявили в антимонопольном ведомстве. Новые фигуранты в деле не появились. Тем временем расценки продолжают расти не только в аптеках, но и в госконтрактах. Достигнут очередной рубеж – 42 рубля, - пишет «Мойка78».

Напомним, что сейчас в Санкт-Петербурге ежедневно производят больше 700 тысяч медицинских масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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