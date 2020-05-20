Александр Беглов сообщил о росте числа петербуржцев, выходящих на улицу в масках и перчатках

20 Май 2020 2020-05-20T01:44:22+03:00

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Губернатор Александр Беглов рассказал о мерах противодействия COVID-19 в Санкт-Петербурге. На своей официальной странице во «Вконтакте» градоначальник обратился к жителям Северной столицы с очередными новостями. По информации властей, горожане вполне неплохо следуют обязательному масочному режиму.

- Хочу поблагодарить всех, кто соблюдает правила и выходит из дома в защитной маске и перчатках. К концу прошлой недели сознательных горожан было абсолютное большинство. Это очень важно, - отметил Александр Беглов.

Также губернатор подчеркнул, что уже все медработники города получили доплаты из федерального бюджета, а «Госпиталю для ветеранов войн» передали дополнительные 474 койки для размещения пациентов с легкой формой коронавируса в «Ленэкспо». Новые места там даже оборудовали индивидуальным освещением и тумбочками, усвоив прошлый опыт и обращения людей.

ИСТОЧНИК KP.RU