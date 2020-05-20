В Минздраве РФ уточнили, когда распространение коронавируса возьмут под контроль

20 Май 2020 2020-05-20T02:09:09+03:00

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Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова дала прогноз, когда в России наконец-то возьмут под контроль ситуацию с распространением COVID-19. Послабления по режиму самоизоляции обещают уже в этом июле, ссылаясь на естественные законы эпидпроцесса.

- Елена Малинникова также отметила, что даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся новым коронавирусом, они не станут «пиковыми». Скорее всего, вспышки станут сезонными, как это свойственно большинству острых респираторных инфекций, - пишет kp.ru.

Радует и тот факт, что вакцину от COVID-19 планируют испытывать уже в июне этого года. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на заседании Государственной думы. Министр здравоохранения считает, что готовые первые вакцины от коронавируса появятся в России уже в конце июля этого года. Это будет означать, что врачи возьмут распространение COVID-19 под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU