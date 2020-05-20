Кратковременные дожди пройдут в Санкт-Петербурге в среду

20 Май 2020 2020-05-20T07:40:21+03:00

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Утро среды, 20 мая 2020 года, в Санкт-Петербурге снова началось с солнца. Однако голубое небо украшено большими, белыми облаками. По прогнозам синоптиков погода в Северной столице ожидается теплой, при этом пройдут кратковременные дожди.

- Ночью было преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью северных направлений от слабого до умеренного, утром – штиль, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха ночью опускалась до 2-4 градусов выше нуля, днем прогреется до плюс 10-12 градусов.

Несмотря на то, что весь май выдался очень солнечным, с температурой петербуржцам все никак не везет. По словам метеорологов этот месяц станет одним из самых холодных за все время наблюдений.

В четверг, 21 мая, утром ожидается мокрый снег и сильный ветер. Температура воздуха – плюс 7-9 градусов. В пятницу, 22 мая, без осадков, 10-12 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU