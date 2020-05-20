Коронавирус в Карелии, последние новости на 20 мая 2020 года: Рекордное число зараженных
"Комсомолка" следит за тем, как развивается коронавирус в Карелии. Последние новости на 20 мая 2020 года совсем не позитивные. В республике заболело рекордное количество человек. За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 19 местных жителей. Всего с начала пандемии число зараженных выросло до 260.
- 19 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии. 13 из них в Олонецком районе (поселок Ильинский -12, село Видлица-1). Кроме того, 1 случай подтвержден в Лахденпохском районе (поселок Хийтола), 1 – в Прионежском районе (ДНТ «Северные просторы»), 1 - в Питкярантском районе (поселок Хийденсельга), 1 - в Суоярви, 2 – в Петрозаводске, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.
Отмечается, что из-за вспышки инфекции в Олонецком районе 20 мая будут введены дополнительные ограничения по въезду в Ильинское и Видлицу. Распоряжение главы Карелии уже готовится.
Также выздоровели от коронавирусной инфекции еще 9 человек - 2 человека в Сегеже , 1 человек в Кондопоге, 2 человека в Пряжинском районе, 4 человека в Петрозаводске.
ИСТОЧНИК KP.RU