2020-05-20T08:59:28+03:00
Происшествия

Таксиста, напавшего на женщину в квартире в Мурино, задержала полиция

Мужчина, угрожая ножом, отобрал у клиентки сумку и мобильный телефон
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге задержан таксист, подозреваемый в нападении на женщину в Мурино / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОВ Санкт-Петербурге задержан таксист, подозреваемый в нападении на женщину в Мурино / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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В Санкт-Петербурге полиция задержала таксиста, подозреваемого в разбойном нападении на женщину. Утром во вторник, 19 мая 2020 года, мужчину поймали у дома 15 по Пражской улице. Им оказался 32-летний гражданин одной из среднеазиатских республик.

- В 19 часов 18 мая в полицию обратилась 38-летняя жительница Республики Коми, которая рассказала, что в городе Мурино таксист зашел за ней в квартиру дома 11, корпус 1, по проспекту Авиаторов Балтики и, угрожая ножом, отобрал мобильный телефон и сумку, в которой находились 10 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После грабежа, таксист сбежал, сел в «Хендай Солярис» и уехал. По факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого задержали в 6:30 утра. На данный момент он находится под стражей. Было ли изъято похищенное, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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