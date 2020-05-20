Скелет человека нашли за гаражами на Комендантском проспекте

20 Май 2020 2020-05-20T10:18:42+03:00

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В Санкт-Петербурге в Приморском районе нашли скелет человека. В полдень 19 мая 2020 года на телефон 112 поступил звонок от 37-летнего мужчины, который рассказал, что в канаве возле гаражного кооператива на Комендантском проспекте обнаружил труп. На место выехали экстренные службы.

- На месте был обнаружен скелетированный труп мужчины. Тело лежало на спине, ноги в брюках согнули и погружены в воду, левый бок с гнилостными изменениями лежал отдельно в воде. Череп выше уровня воды, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В карманах одежды трупа была обнаружена банковская карта на имя 68-летнего жителя Санкт-Петербурга. Известно, что он стоит на учете психо-невралгического диспансера. С 3 часов ночи 17 сентября 2019 года считается без вести пропавшим.

Труп направлен в морг для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU