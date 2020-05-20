Более 11 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

20 Май 2020 2020-05-20T10:25:20+03:00

Еще 11 тысяч человек были обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Так, по данным Смольного на 20 мая 2020 года, еще 11 351 человек были обследованы на COVID-19. Результаты тестирования будут известны спустя пару недель.

- На данный момент на карантине находится 2780 человек. Из них 162 - в обсерваторе, 633 - на самоизоляции, 1985 – после контакта с зараженными, - сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Также по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступило 1526 вызовов. Все обращения были успешно обработаны.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 688 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 53 человека. В Городскую службу скорой помощи направлено 200 обращений, в полицию - 135. Остальные звонки были справочного характера.

С 27 марта на портале #мывместе зарегистрировано 4305 петербургских волонтеров, в том числе аккредитовано 3021 человек, которые прошли обучение и выполнили 16430 заявок. Волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU