В Красном Селе погиб мотоциклист, упавший в бетонную канаву

20 Май 2020 2020-05-20T10:29:10+03:00

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Мотосезон в Санкт-Петербурге только начался, а смертельных инцидентов с участием двухколесного транспорта уже предостаточно. Очередной произошел ранним утром 20 мая в Красном селе. Здесь насмерть разбился молодой байкер, упавший в бетонную канаву.

- Около 05:20 в Красном Селе на ул. Восстановления у дома 15 водитель - мужчина 1991 года рождения, управляя мотоциклом Yamaha R1, не справился с управлением, совершил съезд в кювет (водосточная канава с бетонным отводом). В результате ДТП водитель скончался на месте, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Вместе с погибшим пассажиркой ехала 28-летняя девушка. При падении она получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована на вызванной машине скорой помощи.

Приехавшие на место смертельного ДТП полицейские установили, на мощном мотоцикле не было номеров, а у погибшего байкера отсутствовала мотоциклетная категория в правах.

Сейчас ведется проверка всех обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU