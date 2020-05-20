20 Май 2020 2020-05-20T12:15:26+03:00

Еще 4 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге на 20 мая 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали последние новости об умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 20 мая 2020 года

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За сутки в России подтверждено 135 новых летальных случаев от COVID-19. Из них число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 20 мая 2020 года составило 4 человека.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге подтверждено еще 4 смерти от коронавируса. На данный момент в городе зарегистрировано уже 99 летальных случаев, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Данные смерти произошли еще в начале мая. Подробности о умерших пациентах, их возрасте и хронических болезнях комитет по здравоохранению Петербурга сообщит позже.

За последние сутки в Санкт-Петербурге от коронавируса полностью выздоровели 208 пациентов.Фото: Павел РОМАНОВ

Также зафиксировано 455 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 11795 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 2480 человек, из них 208 за последние сутки.

На карантине находится 2780 человек. Из них 162 - в обсерваторе, 633 - на самоизоляции, 1985 - контактные.

ИСТОЧНИК KP.RU