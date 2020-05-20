20 Май 2020 2020-05-20T12:15:17+03:00

В Ленинградской области коронавирусом за сутки заболели 75 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали последние данные про новые случаи заражения коронавирусом Ленинградской области на 20 мая 2020 года: общее число заболевших составило 2208 человек

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Общероссийский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции привел данные за минувшие сутки. Вместе с тем стали известны и новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 20 мая 2020 года: заболели еще 75 человек.

- По состоянию на 10:35 утра 20 мая количество клинически подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ленинградской области увеличилось до 2208 человек, - сообщает информационный центр Оперштаба.

За последние сутки в Санкт-Петербурге от коронавируса полностью выздоровели 208 пациентов.Фото: Павел РОМАНОВ

На данный момент из этого числа вылечились 803 пациента. За сутки из больниц выписаны 75 человек, а это значит, что количество заболевших и поправившихся сравнялось. По счастью, не изменилось и число подтвержденных смертей. Умершими от коронавирусной инфекции числятся восемь пациентов.

В активной фазе заболевания находятся 1397 жителей Ленинградской области. В зависимости от состояния они лечатся в больницах или же домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU