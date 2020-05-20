Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 20 мая 2020 года: заболели еще 75 человек
Общероссийский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции привел данные за минувшие сутки. Вместе с тем стали известны и новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 20 мая 2020 года: заболели еще 75 человек.
- По состоянию на 10:35 утра 20 мая количество клинически подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ленинградской области увеличилось до 2208 человек, - сообщает информационный центр Оперштаба.
За последние сутки в Санкт-Петербурге от коронавируса полностью выздоровели 208 пациентов.Фото: Павел РОМАНОВ
На данный момент из этого числа вылечились 803 пациента. За сутки из больниц выписаны 75 человек, а это значит, что количество заболевших и поправившихся сравнялось. По счастью, не изменилось и число подтвержденных смертей. Умершими от коронавирусной инфекции числятся восемь пациентов.
В активной фазе заболевания находятся 1397 жителей Ленинградской области. В зависимости от состояния они лечатся в больницах или же домашних условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU