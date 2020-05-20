20 Май 2020 2020-05-20T12:15:28+03:00

Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 20 мая 2020 года составило 208 человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 20 мая 2020 года

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В Северной столице за последние сутки было зафиксировано 455 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом, впервые число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 20 мая 2020 года установило рекорд. За сутки были выписаны сразу 208 пациентов.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге от коронавируса полностью выздоровели 208 пациентов. Всего с начала пандемии вылечились уже 2480 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Санкт-Петербурге от коронавируса полностью выздоровели 208 пациентов.Фото: Павел РОМАНОВ

С начала пандемии в Санкт-Петербурге 11795 случаев заражения COVID-19. На данный момент в городе болеют 9216 человек.

Также два из трех пациентов городской больницы №40, которые стали первыми, кому в Петербурге перелили плазму от доноров, переболевших коронавирусом, полностью выздоровели и выписаны из медучреждения. Одним из них стал заведующий отделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы Анатолий Спирин. Он рассказал о том, как прошло лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU