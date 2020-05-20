Поисковики нашли обломки штурмовика Ил-2, прорывавшего блокаду Ленинграда

20 Май 2020 2020-05-20T11:08:00+03:00

На месте боев в Ленобласти поисковики ЗВО нашли обломки штурмовика Ил-2 и награды павших героев. Фото: пресс-служба ЗВО.

Самолет разбился в марте 1943 года у поселка Никольское в Ленобалсти

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Военнослужащие поискового батальона Западного военного округа смогли установить имена еще двух павших в войну героев. В районе поселка Никольское в Ленобласти они наткнулись на обломки штурмовика Ил-2, пропавшего после вылета в марте 1943 года.

- При проведении поисковых работ в лесном массиве было обнаружено место падения самолета, его фрагменты, а также останки членов экипажа, - сообщает пресс- служба Западного военного округа.

В ходе раскопок в руки поисковиков попали орден Красной Звезды и медаль «За Отвагу», детали вооружения, но главное - части фюзеляжа штурмовика, на которых сохранились серийные номера. Поиск по архивам показал, что штурмовик входил в состав 943 штурмового авиационного полка.

Известно, что самолет был сбит немецкой артиллерией 22 марта 1943 года в ходе боев при прорыве блокады Ленинграда. Удалось установить и имена экипажа. Это были пилот, младший лейтенант Владимира Иванович Усков и стрелок-радист Александр Павлович Беляков.

Сейчас идет розыск родных героев. Сами погибшие летчики будут похоронены позднее с полными воинскими почестями.

ИСТОЧНИК KP.RU