2020-05-20T12:16:02+03:00
Общество

Спрос на маски вырос на 45 процентов в Санкт-Петербурге

Многие горожане покупают средства защиты в интернет-магазинах
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы начали готовиться к масочному режиму в апрелеПетербуржцы начали готовиться к масочному режиму в апрелеФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители Санкт-Петербурга еще до ввода масочного режима начали закупаться средствами индивидуальной защиты. По данным на 20 мая 2020 года, спрос горожан в интернет-магазинах на маски вырос на 45,3 процентов еще в апреле. Отмечается, что апрель стал основным месяцем подготовки к масочному режиму. Жители региона активно приобретали средства индивидуальной защиты, среди которых наибольшей популярностью пользовались еще и перчатки.

- Мы внимательно следим за тем, чтобы товары медицинского и противовирусного назначения продавались по справедливым ценам, начиная с марта, когда обозначился нарастающий спрос, — рассказал коммерческий директор департамента специальных категорий AliExpress Россия Сергей Гречин.

Также он отметил, что большой спрос говорит о сознательности граждан, которые заботятся о своем здоровье и здоровье своих близких.

По данным аналитиков, с марта по май россияне приобрели в маркетплейсе более 6,6 миллионов масок и почти 3 миллиона перчаток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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