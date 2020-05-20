2020-05-20T11:35:08+03:00
Происшествия

Схватил и побежал: полицейские поймали тюменца, ограбившего часовой магазин

Добычей мужчина стали две пары дорогих часов [видео]
Петр КИБЕР
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Полицейские поймали мужчину, ограбившего часовой магазин. Фото: кадр с видео ГУ МВД по СПб и ЛОПолицейские поймали мужчину, ограбившего часовой магазин. Фото: кадр с видео ГУ МВД по СПб и ЛО
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Петербургские полицейские через два месяца смогли найти и задержать мужчину, который в конце марта зашел в часовой магазин в Приморском районе города, попросил примерить несколько пар часов, а потом схватил их и убежал.

- Установлено, что 25 марта около 19:40 мужчина в медицинской маске вошел в магазин, попросил продавца показать ему две пары часов, после чего, взяв их руки, скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Девушка-продавец бросилась за грабителем в погоню, но мужчина сел в белую иномарку и дал по газам.

Свой ущерб торговцы оценили больше чем в 270 тысяч рублей. Тогда полиция завела уголовное по статье «Грабеж», а 19 мая в центре Санкт-Петербурга, на Киевской улице был задержан подозреваемый.

Им оказался 32-летний уроженец Тюменской области, который нигде официально не работает. Похищенные часы у него изъяты. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В Санкт-Петербурге поймали грабителя из часового магазина.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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