2020-05-20T12:12:56+03:00
Дом. Семья

Медведицу с тремя медвежатами заметили на дороге в Ленинградской области

Животное угрожающе посмотрело на автомобиль, а после скрылось с потомством в лесу [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Медведица с медвежатами вышла на дорогу перед автомобилем в ЛенобластиМедведица с медвежатами вышла на дорогу перед автомобилем в ЛенобластиФото: принтскрин видео.
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Мужчина встретил медведицу с медвежатами в Ленинградской области. Благо, в этот момент он находился в машине, поэтому все остались живы и здоровы. Произошло все в Кингисеппском районе. Об этом в среду, 20 мая 2020 года, рассказал комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 47-го региона

- В тот же самый день, когда все иностранцы убедились, что в России по улицам действительно разгуливают медведи (мы про то самое видео, где медведь нападает на прохожего в Ярославле), совсем рядом, в Кургальском заказнике, в Кингисеппском районе Ленинградской области, медведица с тремя медвежатами перешла дорогу водителю легковушки, - появилось сообщение на странице комитета в социальной сети.

На видео видно, как медведица сначала попыталась перейти дорогу, но увидев автомобиль, сначала угрожающе двинулась в его сторону, а после убежала обратно в лес. Трое медвежат побежали за мамой следом.

- Мамаша испугалась больше, чем водила! Да, еще дети, как дети-неслухи, - прокомментировала видео пользователь соцсети.

Встреча закончилась мирно. Пострадавших нет.

Медведица с медвежатами вышла на дорогу перед автомобилем в Ленинградской области.Видео: vk.com/ohotnadzor47

ИСТОЧНИК KP.RU

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