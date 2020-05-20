Медведицу с тремя медвежатами заметили на дороге в Ленинградской области

20 Май 2020 2020-05-20T12:12:56+03:00

Медведица с медвежатами вышла на дорогу перед автомобилем в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

Животное угрожающе посмотрело на автомобиль, а после скрылось с потомством в лесу [видео]

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Мужчина встретил медведицу с медвежатами в Ленинградской области. Благо, в этот момент он находился в машине, поэтому все остались живы и здоровы. Произошло все в Кингисеппском районе. Об этом в среду, 20 мая 2020 года, рассказал комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 47-го региона

- В тот же самый день, когда все иностранцы убедились, что в России по улицам действительно разгуливают медведи (мы про то самое видео, где медведь нападает на прохожего в Ярославле), совсем рядом, в Кургальском заказнике, в Кингисеппском районе Ленинградской области, медведица с тремя медвежатами перешла дорогу водителю легковушки, - появилось сообщение на странице комитета в социальной сети.

На видео видно, как медведица сначала попыталась перейти дорогу, но увидев автомобиль, сначала угрожающе двинулась в его сторону, а после убежала обратно в лес. Трое медвежат побежали за мамой следом.

- Мамаша испугалась больше, чем водила! Да, еще дети, как дети-неслухи, - прокомментировала видео пользователь соцсети.

Встреча закончилась мирно. Пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/780095" frameborder="0"></iframe> Медведица с медвежатами вышла на дорогу перед автомобилем в Ленинградской области.Видео: vk.com/ohotnadzor47

ИСТОЧНИК KP.RU