Медведицу с тремя медвежатами заметили на дороге в Ленинградской области
Мужчина встретил медведицу с медвежатами в Ленинградской области. Благо, в этот момент он находился в машине, поэтому все остались живы и здоровы. Произошло все в Кингисеппском районе. Об этом в среду, 20 мая 2020 года, рассказал комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 47-го региона
- В тот же самый день, когда все иностранцы убедились, что в России по улицам действительно разгуливают медведи (мы про то самое видео, где медведь нападает на прохожего в Ярославле), совсем рядом, в Кургальском заказнике, в Кингисеппском районе Ленинградской области, медведица с тремя медвежатами перешла дорогу водителю легковушки, - появилось сообщение на странице комитета в социальной сети.
На видео видно, как медведица сначала попыталась перейти дорогу, но увидев автомобиль, сначала угрожающе двинулась в его сторону, а после убежала обратно в лес. Трое медвежат побежали за мамой следом.
- Мамаша испугалась больше, чем водила! Да, еще дети, как дети-неслухи, - прокомментировала видео пользователь соцсети.
Встреча закончилась мирно. Пострадавших нет.
Медведица с медвежатами вышла на дорогу перед автомобилем в Ленинградской области.Видео: vk.com/ohotnadzor47
ИСТОЧНИК KP.RU