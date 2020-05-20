В Санкт-Петербурге умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб

20 Май 2020 2020-05-20T12:00:12+03:00

На 83-м году жизни умер театральный режиссер Владимир Голуб. Фото: Александринский театр.

Заслуженный деятель искусств скончался на 83-м году жизни

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Театральная семья России и, в особенности, Санкт-Петербурга понесла тяжелую утрату. Вечером 19 мая стало известно о том, что в возрасте 82 лет умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб.

- 18 мая на 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Александрович Голуб (1937-2020), - сообщает пресс-служба Александринского театра.

Выпускник московского Театрального училища имени Ваганова, Владимир Голуб 19 лет работал в прославленном ленинградском-петербургском театре. С 1987 по 2006 годы как режиссер он поставил 16 спектаклей, в числе которых: «Торможение в небесах» (1988), «Лисистрата» (1989), «Свои люди — сочтемся» (1990), «Убийство в Немуре» («Нежданный друг») (1991), «Александр Невский» (1991), «Комедия из нашей жизни» (1997), «Сказка о царе Салтане...» (1999), «Деревья умирают стоя» (2001), «На всякого мудреца довольно простоты» (2002).

Особенно ярко талант постановщика проявился в комедийном жанре. Спектакли Владимира Голуба подолгу оставались в репертуаре, пользуясь успехом у зрителя.

В Александринском театре приносят соболезнования родным и близким покойного. О дате и месте похорон будет объявлено позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU