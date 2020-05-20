Над станцией метро «Политехническая» может появиться пятиэтажный торговый комплекс
Проект реконструкции наземного вестибюля станции метро «Политехническая» с криками рассматривали вчера, 19 мая, на заседании Градостроительного совета Петербурга. Тональность обсуждения вызвала идея построить на месте вестибюля пятиэтажный многофункциональный торгово-офисный центр высотой 24,9 метра.
«Политехническая» в темное время суток. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре
Заказчик проекта – инвестор, компания «Триумф Плюс». Автор – архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова.
– Вестибюль не сомасштабен окружающей застройке и не позволяет завершить композиционное решение площади Академика Иофф, – отметил гендиректор архитектурной мастерской Андрей Шаров. – Здание многофункционального комплекса не повлияет на историческую планировочную структуру, визуальное восприятие церкви сохранится, она останется доминантой.
Планировка будущего многофункционального центра. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре
Верхний этаж центра отведут офисам, четвертый – общепиту и развлечениям, а свободные помещения на первом, втором и третьем займет торговля. Для машин обустроят два этажа подземной парковки, открытую стоянку и механизированный паркинг.
Представители КГИОП и КГА проект встретили положительно. А вот заместитель директора Института территориального развития Владимир Аврутин подчеркнул, что «при такой высоте доминирующее здание института и храма пропадает», а архитектор Евгений Герасимов – что «сейчас там с масштабом все хорошо, нет никаких причин для уничтожения прекрасной среды».
ИСТОЧНИК KP.RU