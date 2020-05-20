2020-05-20T12:12:09+03:00
Общество

Над станцией метро «Политехническая» может появиться пятиэтажный торговый комплекс

По мнению авторов проекта, он придаст площади Академика Иоффе законченный вид
Анна ПОСЛЯНОВА
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«Политехническая» рискует превратиться в торгово-развлекательный центр с офисами и подземной парковкой. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре«Политехническая» рискует превратиться в торгово-развлекательный центр с офисами и подземной парковкой. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре
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Проект реконструкции наземного вестибюля станции метро «Политехническая» с криками рассматривали вчера, 19 мая, на заседании Градостроительного совета Петербурга. Тональность обсуждения вызвала идея построить на месте вестибюля пятиэтажный многофункциональный торгово-офисный центр высотой 24,9 метра.

«Политехническая» в темное время суток. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

«Политехническая» в темное время суток. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Заказчик проекта – инвестор, компания «Триумф Плюс». Автор – архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова.

– Вестибюль не сомасштабен окружающей застройке и не позволяет завершить композиционное решение площади Академика Иофф, – отметил гендиректор архитектурной мастерской Андрей Шаров. – Здание многофункционального комплекса не повлияет на историческую планировочную структуру, визуальное восприятие церкви сохранится, она останется доминантой.

Планировка будущего многофункционального центра. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Планировка будущего многофункционального центра. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Верхний этаж центра отведут офисам, четвертый – общепиту и развлечениям, а свободные помещения на первом, втором и третьем займет торговля. Для машин обустроят два этажа подземной парковки, открытую стоянку и механизированный паркинг.

Представители КГИОП и КГА проект встретили положительно. А вот заместитель директора Института территориального развития Владимир Аврутин подчеркнул, что «при такой высоте доминирующее здание института и храма пропадает», а архитектор Евгений Герасимов – что «сейчас там с масштабом все хорошо, нет никаких причин для уничтожения прекрасной среды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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