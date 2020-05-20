В Каменке ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест

20 Май 2020 2020-05-20T12:26:21+03:00

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В Приморском районе Санкт-Петербурга в эксплуатацию ввели новую школу. Учебное заведение на 1100 мест появилось среди новостроек в Каменке, а точнее на Комендантском проспекте. Школе, размещенной во дворах жилого комплекса «Чистое небо» присвоен номер 573.

- Пятиэтажное здание с подземным уровнем рассчитано на все возрастные группы учащихся, в том числе и на детей с ограниченными возможностями. Здание оборудовано двумя пассажирскими лифтами для маломобильных групп посетителей, - сообщает пресс-служба городского Комитета по строительству.

В новой школе есть не только два спортивных зала, но даже два бассейна для занятий учеников плаванием. А на прилегающей территории строители возвели спортплощадку и игровую зону для младшеклассников.

Первых учеников школа примет с началом учебного года, 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU