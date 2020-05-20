2020-05-20T12:49:58+03:00
Происшествия

Молодую певицу изнасиловали в центре Санкт-Петербурга

После заявления полиция задержала и допросила двух молодых людей
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Девушка обвинила малознакомого парня в изнасиловании в центре ПетербургаДевушка обвинила малознакомого парня в изнасиловании в центре ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге полиция проверяет сообщение об изнасиловании молодой девушки. Днем 19 мая по телефону 112 позвонила 18-летняя петербурженка, которая рассказала, что в ночь с 17 на 18 мая в квартире на Невском проспекте малознакомый парень надругался над ее 19-летней подругой.

- После сама пострадавшая рассказала, что была в гостях у подруги, где в одиннадцать часов вечера малознакомый парень изнасиловал ее. Известно, что девушка учится в школе вокального искусства, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 19 мая, у дома 15 по улице Чехова полиция задержала двух парней – 21-летнего продавца-консультанта и 23-летнего молодого человека, работающего моделью. Оба живут в квартире на Лесном проспекте. Ребят опросили и отпустили.

Также полиция изъяла постель из квартиры на Невском, где все произошло. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В июне в Ленинградской области могут серьезно ослабить карантинный режим
Молодую певицу изнасиловали в центре Санкт-Петербурга
В Каменке ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест
Над станцией метро «Политехническая» может появиться пятиэтажный торговый комплекс
В Санкт-Петербурге умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб
Медведицу с тремя медвежатами заметили на дороге в Ленинградской области
Схватил и побежал: полицейские поймали тюменца, ограбившего часовой магазин
Спрос на маски вырос на 45 процентов в Санкт-Петербурге
Поисковики нашли обломки штурмовика Ил-2, прорывавшего блокаду Ленинграда
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 20 мая 2020 года установило рекорд
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 20 мая 2020 года: заболели еще 75 человек