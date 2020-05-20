Молодую певицу изнасиловали в центре Санкт-Петербурга

20 Май 2020 2020-05-20T12:49:58+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция проверяет сообщение об изнасиловании молодой девушки. Днем 19 мая по телефону 112 позвонила 18-летняя петербурженка, которая рассказала, что в ночь с 17 на 18 мая в квартире на Невском проспекте малознакомый парень надругался над ее 19-летней подругой.

- После сама пострадавшая рассказала, что была в гостях у подруги, где в одиннадцать часов вечера малознакомый парень изнасиловал ее. Известно, что девушка учится в школе вокального искусства, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 19 мая, у дома 15 по улице Чехова полиция задержала двух парней – 21-летнего продавца-консультанта и 23-летнего молодого человека, работающего моделью. Оба живут в квартире на Лесном проспекте. Ребят опросили и отпустили.

Также полиция изъяла постель из квартиры на Невском, где все произошло. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU