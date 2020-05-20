В июне в Ленинградской области могут серьезно ослабить карантинный режим
Уже совсем скоро, в июне, в Ленинградской области могут начать серьезно смягчать ограничения режима самоизоляции, введенные из-за коронавируса. О том, что пандемия в регионе постепенно идет на спад, заявил губернатор Александр Дрозденко.
- В июне - начале июля мы сможем выйти на серьезные послабления, - заявил глава региона во время онлайн-трансляции на тему ситуации с коронавирусом в «Инстаграме».
При этом глава 47-го региона пообещал жестко контролировать миграцию населения, чтобы избежать вспышек заболевания в благополучных районах Ленобласти.
Так, Ломоносовский район, где растет число зараженных коронавирусом, могут перевести в «красную зону», там, соответственно, послабления начнутся позже. Зато Тихвинский и Приозерский районы могут перейти из «желтой» в «зеленую». Там жизнь станет проще гораздо быстрее.
Впрочем, все на свои места расставит время.
- Июнь будет показательным для всей страны и Ленинградской области в частности, - подчеркнул Дрозденко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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