2020-05-20T12:59:44+03:00
Общество

В июне в Ленинградской области могут серьезно ослабить карантинный режим

Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко
Петр КИБЕР
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В Ленобласти уже в июне могут начать снимать карантинный режим.В Ленобласти уже в июне могут начать снимать карантинный режим.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Уже совсем скоро, в июне, в Ленинградской области могут начать серьезно смягчать ограничения режима самоизоляции, введенные из-за коронавируса. О том, что пандемия в регионе постепенно идет на спад, заявил губернатор Александр Дрозденко.

- В июне - начале июля мы сможем выйти на серьезные послабления, - заявил глава региона во время онлайн-трансляции на тему ситуации с коронавирусом в «Инстаграме».

При этом глава 47-го региона пообещал жестко контролировать миграцию населения, чтобы избежать вспышек заболевания в благополучных районах Ленобласти.

Так, Ломоносовский район, где растет число зараженных коронавирусом, могут перевести в «красную зону», там, соответственно, послабления начнутся позже. Зато Тихвинский и Приозерский районы могут перейти из «желтой» в «зеленую». Там жизнь станет проще гораздо быстрее.

Впрочем, все на свои места расставит время.

- Июнь будет показательным для всей страны и Ленинградской области в частности, - подчеркнул Дрозденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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